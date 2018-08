di Mauro Topini

Non c’è rischio di annoiarsi in casa Cavese. Ogni giorno c’è un motivo per alzare il tiro e l’attenzione intorno al club biancazzurro che, grazie al suo ds Marco Guidi, trasmette news, sensazioni ed emozioni in continuazione sui profili social societari. Così, il “direttore” annuncia novità per la prossima settimana, nel giorno in cui la Cavese 1919 sostiene un test amichevole (ore 18 campo anno Marzio) contro l’Ostia Mare. “In arrivo nuovi giocatori”, lancia la “pietra” Guidi, dopo che l’effetto Greco ha avuto le sue ripercussioni su tutta la Cavese 1919.



La squadra è dunque ancora un cantiere aperto, e lo dimostra l’idea che era balenata, nei giorni scorsi, di portare in Italia un forte attaccante argentino, che aveva manifestato l’intenzione di sbarcare nel Bel Paese. Poi, però, il calciatore è tornato sui suoi passi, rinnovando l’accordo con il suo attuale club in Sud America. Ma l’effetto domino in casa Cavese non si ferma qui. «Il cambio di obiettivo societario ha avuto dei riscontri sull'attuale gruppo di calciatori facente parte della prima squadra», sottolinea Guidi, che poi spiega: «La rosa dei calciatori allestita dall'inizio della preparazione pre campionato fino ad ora è stata progettata e creata con l'intento di far maturare giovanotti under nel corso di un triennio, al fine di farli crescere per poi provare a lanciarli in altri palcoscenici più importanti del mondo dilettantistico».



Ora, con l’idea di un Daniele Greco di nuovo al centro delle manovre, alla porta di Guidi e Rossini stanno bussando alla porta del team. Al contempo, qualche calciatore della rosa ha preferito (e preferirà?) cambiare lido, ma in casa Cavese non ne fanno un problema. Anche perché i nuovi saranno provato nella serie di amichevoli programmate prima dell’inizio del campionato (oggi a Ostia, domani a Subiaco, mercoledì con l’Under 17 del Frosinone) che si concluderà giovedì 30 con il clou a Cava dei Tirreni, dove si giocherà l’amichevole del Centenario tra le due Cavese 1919, quella di Cava de' Tirreni e quella di Cave, che avrà due fasi: ora nel 2019. Fischio d’inizio alle ore 17.30 per festeggiare il ritorno nei professionisti del team campano e l’amicizia con il sodalizio laziale, pronto a rendere l’ospitalità nel 2019. Ci sarà anche l'incontro tra il Direttore Sportivo Peppino Pavone ed il mister Gianluca Sgarra, che sono stati insieme al Foggia di Zeman.



Artefice dell’iniziativa il Team Manager biancoazzurro Antonio Proietti , che è riuscito a unire i due presidenti, Antonio Fariello e Ariosto Pasquazi, di questa singolare coincidenza del dopoguerra, che ha portato a condividere un’identica denominazione.

