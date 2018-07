Cavese 1919, ecco il primo colpo: il portiere Scarsella dice sì a Guidi

di Mauro Topini

È Daniele Scarsella, classe 1997, portiere il primo colpo do mercatodella Cavese 1919, che si presenta all’anno del centenario con grandi smbizioni e prospettive. Nato ad Aprilia e cresciuto nel Latina, Scarsella ha vestito le maglie di Vicenza, Ternana, Torres e Monterosi prima di giocare nel Pomezia la passata stagione. la trattativa. On lusa dal ds Marco Gudi è il preludio ad un serie di altri colpi che il dirigente sta oreparando per rilanciare le ambizione del club biancazzurro.

