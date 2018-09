di Mauro Topini

Arriva proprio in dirittura d'arrivo il nuovo colpo di mercato della Cavese 1919. Si tratta di Irlian Ceka, terzino sinistro di classe 1998, nazionale Under 21 albanese, che arriva a Cave dalla Sambenedettese. Cresciuto nella Roma, l'esterno basso ha vestito anche la maglia della Lazio (voluto dal ds Tare, suo connazionale) e quella dell'Ascoli, prima di indossare il rossoblù della Sambenedettese.



Con Ceka, la squadra a disposizione di Gianluca Sgarra assume i contorni di una formazione di quarta serie, considerando anche che il tecnico, tra qualche settimana, potrebbe contare anche su Daniele Greco, ex Ascoli anche lui. Nell'ultimo giorno delle liste di trasferimento, hanno firmato per la Cavese anche l'attaccante esterno Lampis (classe 2000, ex titolare della Rappresentativa Juniores) e quello centrale Riccardo Montesi. Ha firmato anche un altro ex Roma: Marco Carruolo 2001, difensore, già campione d'italia Allievi nel 2018 con il club giallorosso.

