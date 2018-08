di Mauro Topini

Entusiasma la Cavese 1919. Entusiasma i tifosi ed entusiasma i suoi dirigenti, che vedono crescere la loro creatura con tante speranze e attese. La squadra biancazzurra, che domani mattina sosterrà un altro test con il Palestrina e il 17 partirà per Oricola, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro, ieri ha sostenuto un ottimo test contro l’Anzio, squadra appena ripescata in serie D.



Nell’amichevole giocata su tre tempi, il tecnico Sgarra ha potuto provare tutto l’organico ora a sua disposizione, con gli under schierati in massa nel terzo tempo. Nel gruppo anche l’attaccante Nicholas Rossini, ex Almas, attaccante del 2000. A proposito di attaccanti, grande protagonista nell’amichevole di ieri è stato Tommaso Taviani, bomber che guiderà l’attacco della Cavese 1919, andato a segno due volte (il tris è stato segnato da camerunese Jeffrey). Taviani che ha disputato l’ultima stagione al Castelvetro di Modena, ma aveva iniziato la stagione del Delta Porto Tolle, club della provincia di Rovigo.



Romano, Taviani ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili della Roma. Dal club giallorosso, prima il trasferimento a Catania, poi il ritorno a Roma (Trastevere e Racing Club) e il nuovo viaggio, stavolta verso il Nord dell’Italia con Verona, Rovigo e Modena come tappe. Ora, l’attaccante che ha vestito la maglia azzurra alle Universiadi, si sta allenando con la Cavese, club con il quale affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

