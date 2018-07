Cavese, arrivano Mastrogiovanni e Ferdinandi. Lunedì 30 si riparte

di Mauro Topini

Altri due arrivi in casa Cavese 1919, il club che sta preparando una stagione di grande spessore in coincidenza con i festeggiamenti per i 100 anni di vita del club. Arrivi in linea con lo spirito giovane voluto dal ds Marco Guidi e "sposato" dal tecnico Paolo Mazza, che si avvarrà del lavoro del preparatore atletico (e suo secondo) Galvanin. Gli ultimi arrivati in casa biancazzurra sono Gianluca Mastrogiovanni, 23enne difensore che ha vestito la maglia del Lepanto nell'ultima stagione; e di Manuel Ferdinandi, che anni ne ha 19 (è del '99), ala destra che ha debuttato in Eccellenza con la maglia della Play Eur.



I due giocatori saranno nel gruppo di calciatori che tornerà ad allenarsi (per ora al Francesca Gianni di Roma) il 30 luglio. Dal 17 agosto, invece, la squadra si allenerà a Cave, presso lo stadio Ariola rimesso a nuovo per il campionato di Eccellenza che prenderà il via il prossimo 2 settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA