di Mauro Topini

Continuano le grandi manovre in casa della Cavese 1919. Il club affidato da una settimana a Gianluca Sgarra sta ultimando la prima parte della preparazione, che si sta svolgendo sul campo della Roma VIII. Al campo di via Torbellamonaca, il tecnico sta guidando un gruppo di una trentina di calciatori, dai quali uscirà fuori la rosa che affronterà il campionato del Centenario. Una rosa che ha già dei punti fermi (ovvero i calciatori che hanno già firmato il tesseramento, tra i quali c'è anche Emanuele Giacchè) e che presto ne aggiungerà alcuni altri. Uno, sicuramente sarà Alessandro Desideri, centrale difensivo, figlio dell'ex calciatore della Roma, Stefano Desideri, già campione d'Italia con la Juniores del Tor di Quinto. Nella scorsa stagione, Desideri ha giocato con l'Aquila Montevarchi.



Nei prossimi giorni, il ds Guidi piazzerà altri tre o quattro colpi, per presentarsi alla seconda fase del ritiro, che si svolgerà in una località bella, funzionale e anche cara al ds Guidi, Oricola, in provincia dell'Aquila in Abruzzo, con le firme quasi al completo. Uno dei nomi più gettonati è quello di un altro difensore centrale, Niccolò Mazzoni, under di classe '99 che arricchirà la giovane rosa della Cavese 1919.

