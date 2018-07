di Mauro Topini

E’ Gianluca Sgarra il nuovo allenatore della Cavese 1919. L’ex allenatore della Lupa Roma è stato il prescelto dalla dirigenza biancazzurra per la successione a Paolo Mazza, che per motivi personali ha dovuto rinunciare all’incarico di tecnico del club nell’anno del centenario. Sgarra ha guidato la Lupa Roma nella prima parte della scorsa stagione con ottimi risultati, dovendo poi lasciare l’incarico per il subentrare di un nuova proprietà nel club romano.



Nella scelta di Sgarra è stato determinante il parere di Luca Rossini, attuale team manager della Cavese che con il tecnico ha lavorato (bene) nella scorsa stagione. Fino all’ultimo, la scelta si era ridotta a due nomi, quello di Sgarra, appunto, e quello di Luigi Alvardi, figura storica dalle parti di Cave.



Sgarra guiderà la squadra già da lunedì prossimo, quando la Cavese 1919 iniziedrà la preparazione per il campionato di Eccellenza che partirà il prossimo 2 settembre. Il campo di allenamento sarà quello della Roma VIII, in via di Torbellamonaca, che ospiterà gli allenamento della squadra anche durante la stagione. A breve, potrebbe seguire Sgarra alla Cavese qualche calciatore ex Lupa, che con il tecnico ha avuto un ottimo rapporto nella scorsa stagione.



Al momento, però, è sicuro che lunedì pomeriggio, nel gruppo di calciatori messo a disposizione del tecnico ci sarà anche Cristiano Matteo, centrocampista di classe ‘92 che ha vestito le maglie, tra le altre, di Ostia Mare, Palazzolo e Isola Capo Rizzuto.





