di Mauro Topini

Prosegue il percorso di rafforzamento della Cavese 1919, percorrendo la linea verde, voluta dal ds Guidi con il pieno appoggio della dirigenza biancazzurra. Dopo i due portieri, preso il primo rinforzo per la difesa: si tratta dell'esterno Nello De Angelis, un classe 1999 nato a Tivoli ex della Lazio (fatto tutta la trafila dai Giovanissimi agli Allievi Nazionali), della Lupa Castelli Romani e del Fondi (in entrambi i club ha giocato nella Berretti), mentre la scorsa stagione l'ha disputata con la Lupa Roma.

