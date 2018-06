di Mauro Topini

La Cavese si muove. Dopo aver ufficializzato il nuovo tecnoco (Paolo Mazza da San Marino) il club biancazzurro inizia a mettere i primi tasselli nel mosaico che dovrà traghettare il club nell'anno del Centenario. Dopo aver contattato (e avuto il sì) da Tommaso Chiti, il ds Guidi sta concludendno alcune trattative di grande rilievo per la composizione della squadra. Il direttore sportivo è alla ricerca di un portiere (che non sarà Nasti) e le attenzioni sono puntate sul numero uno che ha giocato, la scorsa stagione, in un club vicino di casa. In arrivo anche un difensore, De Santis dell'Unipomezia, e un esterno basso, che potrebbe essere Pedrazzini della Lupa Roma. Continuano, intanto, le trattative per far arrivare a Cave un attaccante di grande spessore, che ha trascorsi in serie C.

