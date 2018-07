di Mauro Topini

Arriva il "big bang" della Cavese. Si chiama Davide Palmisani, è un classe 2000 che arriva dalla Viterbese (serie C) ma con esperienze già fuori regione, con il Francavilla, in Puglia. Cresciuto nella Lodigiani, Palisani è un jolly offesnivo di grande doti, tecniche e fisiche, sul quale il ds Marco Guidi ha creduto sin dal primo momento in cui l'ha visto negli allenamenti che ha già sostenuto sotto gli occhi di Guidi. «Sono pronto a scommettere su di lui», dice il dirigente biancazzurro. «Sono convinto che ha i mezzi per ripercorrere le gesta di Moscardelli, Di gennaro e Maurizi. Sono certo che in una piazza calda com'è quella di Cave può accendere l'entusiasmo che suscitò l'argentino Hernan Molinari».



In casa Cavese, comunque, non ci si ferma qui. In arrivo ci sono anche altri giocatori. Il portiere Daniele Montesi (un '99 preso la Nuovo Maccarese), il difensore Giordano Michettoni (classe '98 che ha vestito la maglia del Grotte Celoni nell'ultima stagione) e due under (2001): Simone Mazzola del Savio e Mattia Gambino del Fiumicino. «Il cuore giovane della Cavese si rinforza», sottolinea ancora Guidi.

