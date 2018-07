di Mauro Topini

E' un'idea, per il momento. Al quale si sta lavorando con impegno e intensità. L'idea è quella del ritorno a Cave di Emanuele Giacchè, un'istituzione più che un semplice centrocampista. L'esperto calciatore, che aveva salutato la tifoseria biancazzurra con un lungo scrtto pubblicato sui social, domani, o più probabile nei prossimi giorni, potrebbe dunque tornare a correre indossando la casacca del centenario. Ecco, proprio il progetto di portare la Cavese 1919 nell'anno che celebrerà i primi cento anni di vita del club, è la spinta che hanno portato Giacchè e la Cavese a prendere in considerazione un nuovo anno insieme. Emanuele metterebbe a disposizione della squadra e dei giovani la sua esperienza in una stagione nella quale tutto e tutti dovranno mettersi al servizio della società. Intanto, è stato preso anche un altro portiere, giovane, De Pietto, che sarà preparato da Diego Di Giosia, uno dei numeri uno più esperti e più richiesti (fino all'anno scorso) di tutto il mondo dilettanti del Lazio.

