Cavese, riecco capitan Giacchè: «Sento di poter dare ancora tanto»

di Tiziano Pompili

Nell’anno del centenario non poteva proprio mancare. Emanuele Giacchè, centrocampista classe 1981, è stato parte integrante della storia recente della Cavese, ma a maggio scorso aveva scritto una lettera aperta in cui ufficializzava il suo addio alla formazione biancoazzurra dopo la soffertissima salvezza tramite i play out.



«Ero davvero esausto, svuotato – ricorda Giacchè – Dopo le vittorie in Prima e in Promozione e l’incredibile salvezza in Eccellenza avevo deciso di lasciare la Cavese per fare una categoria meno impegnativa e più conciliante con le mie esigenze lavorative e familiari. Ho staccato totalmente dal punto di vista mentale anche se il “pressing” di patron Ariosto Pasquazi, di Piero Monecchi e del neo direttore sportivo Marco Guidi è stato notevole. Fino a sabato scorso, però, ero rimasto sulla mia decisione: a convincermi in maniera definitiva è stata una lunga telefonata con Guidi e da ieri ho iniziato la preparazione assieme ai miei compagni. Devo dire che l’ingresso di Guidi in società mi “libera” da compiti extra-campo: quest’anno farò solo ed esclusivamente il giocatore e questo indubbiamente ha aiutato la mia scelta».



A 37 anni suonati, Giacchè si ritiene ancora un giocatore di Eccellenza. «Sento di poter dare ancora molto, fisicamente sono integro e disposto al sacrificio che richiede questa categoria. Il fatto che questo sia l’anno del centenario ha influito molto sulla mia decisione e ora ho trovato un club organizzato come mai lo avevo visto nei miei sette anni qui. La squadra? Ci sono tanti ragazzi giovani che imparerò a conoscere, ma sono sicuro che chi li ha scelti lo ha fatto a ragion veduta e lo stesso discorso vale per mister Gianluca Sgarra».

