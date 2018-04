Cavese spera nel ritorno di Alvardi: «Il Città di Anagni? Mai dire mai…»

di Tiziano Pompili

Continua la girandola di allenatori dalle parti dell’Ariola. Da mercoledì Luigi Alvardi, che era stato sulla panchina della Cavese da inizio ottobre a inizio febbraio (quando aveva deciso di dare le dimissioni ufficialmente per motivi personali), è tornato al timone della squadra biancoazzurra. «L’ho fatto perché il presidente mi ha chiesto di provare a dare il mio contributo in questa parte finale di stagione. E perché credo fortemente che questa squadra possa salvarsi» dice l’allenatore.



«Che squadra ha trovato? Abbastanza giù di morale soprattutto per le ultime due partite in cui ha incassato nove gol, ma con la giusta voglia il gruppo può centrare il suo obiettivo». Che in questo momento per Alvardi è abbastanza chiaro. «Dobbiamo puntare alla salvezza diretta, poi male che va giocheremmo i play out in casa. Credo che servano almeno dieci o undici punti per evitare i play out e poi abbiamo anche lo scontro diretto casalingo contro il Morolo che potrebbe aiutarci».



Il calendario non è molto amico della Cavese che domani all’Ariola sfida il Città di Anagni capolista. «All’andata perdemmo 2-1 passando inizialmente in vantaggio e giocando a lungo in inferiorità numerica, ma è chiaro che parliamo di un avversario forte che altrimenti non occuperebbe quella posizione in classifica. Le loro motivazioni saranno altissime, ma sono certo che troveranno una Cavese battagliera. Nel calcio mai dire mai…».

