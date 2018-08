di Mauro Topini

È iniziata ad Oricola la seconda parte del ritiro precampionato della Cavese 1919. Gianluca Sgarra, il tecnico che guiderà i biancazzurri nel campionato di Eccellenza, fino ai primi giorni della prossima settimana farà svolgere gli allenamento nel fresco e nella quiete dell’Abruzzo, dove sara definita la rosa dei biancazzurri. Rosa che i ds Guidi e Rossini stanno definendo tassello dopo tassello con innesti giovani (in arrivo un “pezzo tricolore”) ma già di valore.



Insieme agli under, ci sono, ovviamente anche calciatori esperti. “I ds stanno mettendo su un bel mix”, spiega il tecnico Sgarra. “Devo dire che sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto finora. Se poi arriveranno altri calciatori, ben vengano”. Le attese intorno alla Cavese sono alte. “So che è l’anno del centenario e, dunque, sarebbe bello fare qualcosa di importante. Sarà comunque il campionato a dirci cosa quanto valiamo. Io sono comunque fiducioso: potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.



Per Sgarra si tratta della prima esperienza in Eccellenza dopo aver allenato in serie D. “Ho avuto modo di studiare le squadre della categoria dallo scorso mese di gennaio. Mi sono aggiornato molto dopo la separazione dalla Lupa e non sarò impreparato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA