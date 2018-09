di Mauro Topini

Cresce in modo esponenziale la Cavese 1919, in una scalata che potrebbe portare a sviluppi importanti. Il pareggio (0-0) nella prima di campionato sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza (con già qualche svista arbitrale...) non ha raffreddato le ambizioni della squadra biancazzurra, decisa a fare un grosso salto di qualità per celebrare degnamente l’anno del Centenario.



Il ds Marco Guidi, ha messo a segno un altro colpo da 90, anzi da 180 visto il valore del calciatore che ha firmato per il club del patron Pasquazi: si tratta di Francesco Di Nolfo, centrocampista del Perugia (un suo eurogol in B, in una gara contro il Genoa di due stagioni fa, è uno dei filmati più cliccati su YouTube) che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Prato. Classe 1998, Di Nolfo dopo essere cresciuto nel Cinecittà Bettini, è stato preso dalla Roma, squadra con la quale ha fatto la trafila fino alle soglie della Primavera.



Dopo l’esperienza nei prof, ora Di Nolfo ha scelto di tornare a giocare vicino casa, ed essendo romano ha trovato nella Cavese 1919 l’appiglio giusto per esaudire questo suo desiderio. Da parte del patron Pasquazi, ovviamente, c'è stato subito l'entusiasmo a tesserare il calciatore che sarebbe il secondo ex calciatore della serie B (l'altro è Daniele Greco) che vestirebbe la maglia biancazzurra.



Insieme all’ex Perugia, la Cavese sta tesserando anche altri due calciatori di scuola giallorossa. Il difensore Simone Piva, classe ’84, ex Lupa Roma, Serpentara, L’Aquila, Flaminia, Salernitana, Ternana e Roma; e l’attaccante Aessandro Montesi, classe ’96, proveniente anche lui dalla Lupa Roma. In precedenza, Montesi ha vestito le maglie di Monterosi, Sambenedettese e, appunto, Roma.

