Centioni e la lotta salvezza: «Il Real sulla strada giusta, ora testa al Tolfa»

di Alessandro Monteverde

Il Real Monterotondo Scalo si riscopre ammazza grandi. Dominando la Vis Artena, la formazione di Centioni ha portato a casa tre punti vitali per la rincorsa alla salvezza. Un cammino difficile, ma non impossibile per la battagliera compagine rossoblu che ritrova linfa vitale nella lotta alla salvezza. “Le nostre speranze non si sono mai spente. I ragazzi durante la settimana lavorano bene, ma spesso la domenica non siamo riusciti a raccogliere i frutti di questo lavoro. Stavolta siamo stati premiati ma questo risultato non cambia la classifica. Certamente in termini di autostima è importante aver battuto una squadra come la Vis Artena che sta lottando per la vittoria del campionato. Per noi c’è ancora tanta strada da fare”.



Un’impresa quella di domenica che a detta di Centioni è servita soprattutto a risollevare il morale dalle parti della via salaria, in vista anche della delicata trasferta di Tolfa, che sa tanto di spartiacque per le speranze delle due squadre. “Già dall’allenamento di ieri abbiamo chiuso il capitolo Artena proiettandoci alla sfida di domenica. Sarà una partita fondamentale in cui dovremo essere bravi ad evitare distrazioni. Loro sono una squadra di valore allenata da un tecnico esperto”. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, con una rosa comunque di qualità che ha mostrato di saper competere soprattutto nelle sfide con squadre più attrezzate “La squadra si trova meglio quando affronta squadre che non si chiudono. Domenica ce la siamo giocata a viso aperto, facendo la nostra partita. Per caratteristiche della rosa andiamo in difficoltà quando affrontiamo squadre del nostro livello, che magari se la giocano più sulla cattiveria agonistica”.



Centioni comunque vola basso, ed impone umiltà e tanto lavoro “Serve allenarsi con massima intensità e portarla poi in campo la domenica. Il lavoro è l’unica ricetta che conosco, e che ci porterà a lottare fino alla fine per raggiungere un traguardo che è nelle corde di questa squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA