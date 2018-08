di Emiliano Papillo

Poker d'acquisti per il Cervaro del patron Giovanni Marandola tornato in Promozione dopo quasi venti anni. La compagine del cassinate nella giornata di oggi ha infatti annunciato gli ingaggi di Yari Umani, attaccante, 26 anni ex Pontecorvo e Roccasecca, Francesco Giordanino, 18 anni, esterno basso ex Cassino, Gianmarco Marcone, 18 anni, centrocampista ex Cassino e Giuseppe D'Agnese, 19 anni, centrocampista ex Cassino. Si vanno ad aggiungere a Cristian Grossi, 18 anni ed a El Mansour Diarra, 22 anni ex Cori e San MIchele e Donato. Sei rinforzi importanti per mister Gianni Fargnoli a pochi giorni dall'inizio del campionato fissato per domenica 2 settembre in casa contro l'Alatri di mister Marco Frioni. Subito un derby ciociaro per la salvezza.



«Il nostro obiettivo primario è senza dubbio mantenere la categoria dopo quasi 20 anni di assenza da questo palcoscenico- ha spiegato mister Fargnoli del Cervaro- non vogliamo essere la vittima sacrificale e proveremo ogni domenica a dire la nostra contro chiunque avversario il calendario ci metterà davanti. Sono molto fiducioso perchè sto vedendo tanta applicazione da parte di ogni ragazzo durante tutta la preparazione. Per quanto riguarda gli ultimi arrivati puntiamo molto su Umani per noi è una scommessa mentre Diarra diciamo è un regalo della società non preventivato. Ringrazio il presidente ed i suoi collaboratori per la rosa che mi hanno messo a disposizione. I tre baby arrivati da Cassino sono giovani di cui si dice un gran bene».



Intanto primi problemi di formazione per domenica: Pascarella ha subito la frattura del quarto dito della mano e salvo clamorosi colpi di scea con l'Alatri non ci sarà.

