di Emiliano Papillo

Stagione al via per il Cervaro del presidente Giovanni Marandola, che attende fiducioso l'accoglimento della domanda di ripescaggio in Promozione. La panchina è stata affidata al tecnico Gianni Fargnoli, ottima la campagna acquisti: dal Piedimonte sono arrivati Francesco Giurini, Luca Rosato e Francesco Gennari. Dall'Eccellenza molisana, precisamente dal Vulcania è arrivato l'attaccante Diego Prisco e dal Vastogirardi Giammarco santilli oltre ad alcuni Under di sicuro affidamento. Trattativa in corso con Francesco Tomasso ex Real Cassino. In caso di ripescaggio in Promozione l'obiettivo stagionale sarà la salvezza.



Questo l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI:Fabio Germanelli, Antonio Colella.

DIFENSORI:Antonio Cappelli, Francesco Gennari, Oliva, Umberto Aprea, Gianmarco Santilli Pasqualino Mazzarella, Cristian Matrundola, Masi,Di Capua,Melchiorre.

CENTROCAMPISTI:Antonio Capraro, Luca Rosato, Sebastiano Risi, Gianmarco Del Giudice, Minchella, D'Agnese, Iafano, Di Mambro, Panaccione.

ATTACCANTI:Francesco Giurini, Simone Cretella, Diego Prisco, Alessandro Istrefi, Massaro, Macari.

