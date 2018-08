Cessione Strootman, Nainggolan e il “like” polemico alla frase «Venderete anche Dzeko il 30 agosto?»

di Gianluca Lengua

L’addio sui social di Kevin Strootman ha attirato migliaia di commenti di tifosi romanisti rammaricati per la cessione dell’olandese al Marsiglia. Tra i tanti messaggi di saluto al centrocampista, qualche utente ha anche criticato il club giallorosso per il mercato in uscita che ha visto partire Alisson verso Liverpool, Nainggolan a Milano sponda Inter e Strootman all’Olympique, quest’ultimo ceduto in un periodo in cui in Italia non è più possibile fare acquisti.



«Monchi e Pallotta ora ci venderete anche Dzeko il 30 agosto?», è la domanda ironica di un tifoso che ha trovato il consenso di Nainggolan che ha piazzato un “like” al messaggio per inviare una frecciata ai piani alti della dirigenza romanista. Qualche minuto dopo è arrivato il post del Ninja sul suo profilo ufficiale: «Hai dato tutto ed è stato bello combattere con te… un grosso in bocca al lupo guerriero».



