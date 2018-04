Champions Cup, la Roma sfiderà Tottenham, Barcellona e Real Madrid

La Roma affronterà Barcellona, Real Madrid e Tottenham nel corso dell'International Champions Cup 2018, il torneo negli Stati Uniti che riunirà ancora una volta i migliori club del calcio europeo. I giallorossi giocheranno il 25 luglio a San Diego contro gli 'Spurs', il 30 luglio a Dallas contro i catalani, e il 7 agosto a New York contro i campioni d'Europa in carica. «Siamo entusiasti di tornare ancora negli Stati Uniti per l'International Champions Cup -ha dichiarato il presidente della Roma Jim Pallotta-. Abbiamo giocato delle grandi partite l'estate scorsa e pensiamo che quest'anno sarà ancora meglio. Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in TV le nostre sfide due con il Barcellona in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un'altra possibilità di vedere la squadra da vicino. Giocheremo tre grandi partite contro tre grandi squadre come Tottenham, Barcellona e Real Madrid. Sarà un precampionato esaltante sia per i giocatori sia per i tifosi». Per la prima volta negli ultimi quattro anni, i giallorossi torneranno nella West Coast degli Stati Uniti, con la sfida contro il Tottenham a San Diego, in California. Le due squadre si sono già affrontate nella scorsa edizione, con gli uomini di Eusebio Di Francesco vittoriosi per 3-2 con un gol in extremis di Marco Tumminello



Dalla California al Texas, per la seconda sfida all'AT&T Stadium di Arlington, un impianto all'avanguardia con una capienza di 100.000 posti. Qui i giallorossi ritroveranno il Barcellona dopo l'incredibile doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Infine, il tour si concluderà al MetLife Stadium di East Rutherford, casa dei New York Giants e d dei New York Jets, contro il Real Meadrid, un'altra delle semifinaliste della Champions League.



