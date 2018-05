Champions, in Spagna elogi e critiche per il Real Madrid

di Redazione Sport

Entusiasmo ma anche commenti critici nella stampa spagnola dopo la partita di ieri sera fra il Real Madrid e il Bayern finita 2-2, che manda gli spagnoli in finale di Champions. Marca spara entusiasmo a tutta pagina «Il Real alla finale di Kiev» e, sotto una foto dei giocatori che esultano, la scritta: «verso la 13ma» (Coppa, dopo le 12 già conquistate). Di tono diametralmente opposto il quotidiano Sport che scrive «Così si qualifica il Madrid: con un rigore negato (ndr, al Bayern) e un regalo del Bayern» (ndr, papera del portiere dei tedeschi). A centro pagina le due foto che raccontano i momenti salienti della partita: il fallo di mano di Marcelo e lo svarione difensivo del numero uno dei bavaresi Ulreich. Il Mundo Deportivo gioca di rimandi e scrive: «un clasico» in prima pagina, con una grande foto del fallo di mano di Marcelo non sanzionato dall'arbitro Cakir. Poi nel sommarietto sottolinea «il Real cerca il suo terzo titolo consecutivo a Kiev dopo aver eliminato il Bayern nel più tipico stile blanco. Clamoroso mancato rigore per il fallo di Marcelo, papera epica del portiere Ulreich e Keilor (ndr Navas, portiere del Real) salvavita fino alla fine». Festeggia l'altro quotidiano sportivo As: «A Kiev» titola a tutta pagina, e aggiunge: «Per il Real Madrid la terza finale consecutiva e la quarta in cinque anni». Il giornale poi commenta : «il Bayern ha scatenato una battaglia al Bernabeu: 22 tiri in porta, 11 corner e il 60% di possesso palla». Non una parola sul mancato rigore per i tedeschi.

