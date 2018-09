Champions, Juventus: Dybala recupera, De Sciglio out

Buone notizie per Massimiliano Allegri da Paulo Dybala alla vigilia dell'esordio in Champions di domani a Valencia. L'attaccante argentino si è allenato con i compagni dopo la contusione al piede che l'aveva costretto ieri a sottoporsi a terapie. Assente invece Mattia De Sciglio, costretto al forfait pochi minuti prima di Juventus-Sassuolo: gli esami a cui si è sottoposto il laterale - si legge nella nota pubblicata sul sito della società bianconera - hanno evidenziato «una lesione di tipo distruttivo ai flessori della coscia destra». Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Partenza per Valencia fissata nel pomeriggio.



