Champions, La Fiorita subito eliminata: Cattelan in campo solo 5 minuti

Subito fuori, per Il ko casalingo con il Lincoln di Gibilterra (0-2). La Fiorita, squadra di San Marino nella quale gioca anche Damiano Tommasi, ex centrocampista Roma e ora presidente Aic, esce dalla Champions, pagando la sconfitta nel preliminare. Alessandro Cattelan, però, ha fatto in tempo a debuttare, anche se ha avuto spazio solo nel finale del match: il presentatore tv è entrato all'89', con la squadra già sotto di due gol, giocando così in tutto 5' fino al termine del recupero.

