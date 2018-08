Champions, giovedì il sorteggio: sette squadre avanti a tutte

Le magnifiche sette si affacciano alla ricca stagione Champions con il rango delle favorite. Nella griglia di partenze si possono collocare City e Barcellona in prima fila, Juve e Real in seconda, Bayern e Psg in terza con il jolly in mano alla settima, il Liverpool. Ma sono proprio i Reds lo spauracchio di tutti nel sorteggio che seleziona la fase a gironi e che si svolgerà giovedì alle 18 a Montecarlo. La finalista perdente balla infatti tra la seconda e la terza fascia, collocazione probabile visto che scatterebbe in caso di qualificazione stasera del Benfica (in casa col Paok dopo l'1-1 d'andata) . Nel primo anno della Champions riformata (quattro squadre a Inghilterra, Spagna, Italia e Germania) ma ancora senza Var, si attende spettacolo pirotecnico, anche alla luce dei movimenti di mercato. Questo lo stato di salute delle principali protagoniste.

-MANCHESTER CITY: può essere l'anno buono per Guardiola visti risultati e qualità di gioco. Vinta la Community Shield, un pari col Wolves dopo due nette vittorie in Premier. Una corazzata con Mahrez in più dopo la stagione dei record.

-BARCELLONA: dopo la doppietta scudetto-coppa riparte agguerrita per vendicare il ko con la Roma. Valverde ha blindato la difesa (in testa alla Liga senza subire gol) e davanti c'è Messi con Suarez e Dembelè. In più Arthur, Lenglet e Malcom.

-JUVENTUS: Ronaldo, basta la parola. Ma Allegri alla squadra dei record ha aggiunto anche Cancelo, Emre Can e Bonucci per scalare la coppa dei sogni infranti. Guida già la serie A. Una macchina da guerra efficiente e spietata.

-REAL MADRID: senza Ronaldo e Zidane, trattenuto Modric, ma senza colpi di mercato anche se ha sperso 150 mln per Courtois, Odriozola e i giovani Rodrygo e Vinicius. È in testa alla Liga ma ha perso male la Supercoppa europea con l'Atletico. Stavolta non parte da favorita.

-BAYERN: stravinta la Supercoppa, buon esordio in Bundesliga, ha trattenuto il riottoso Lewandowski sostituendo Vidal con Goretzka. Il nuovo tecnico Kovac conta sul recupero di James e le motivazioni di Robben e Muller.

-PSG: si attende l'exploit di Neymar, Mbappè e Cavani dopo anni in cui domina in patria ma non sfonda in Europa. Vinta la Supercoppa, in testa alla Ligue1, ha inserito Buffon nel super team del nuovo tecnico Tuchel.

-LIVERPOOL: mina vagante dopo la finale persa e gli ingaggi boom di Alisson, Fabinho e Keita con Klopp che si gode il trio Salah-Fimino-Manè. In testa in Premier senza avere subito un gol.



A distanza dalle sette favorite merito rispetto l'Atletico di Simeone (che ha vinto la Supercoppa europea e ha inserito Lemar, ma conta soprattutto su Diego Costa e Griezmann) e il Tottenham di Pochettino che non ha acquistato nessuno ma è un team eccellente con la punta di diamante Kane. Alle loro spalle chiedono spazio le italiane: il Napoli del plurivincitore Ancelotti, la Roma di Dzeko e Pastore mentre l'Inter avrebbe le possibilità di emergere ma prima Spalletti dovrà sistemare assetto e risultati, per ora carenti. Discorso simile al Manchester United in crisi con Mourinho sulla graticola, ma una rosa in grado di raddrizzare l'inizio choc. Le altre squadre si presentano come outsider, a partire dalla Lok Mosca, che ha scelto l'esperienza di Howedes e Krychowiak e che è l'unica testa di serie che tutte le squadre vorrebbero nel proprio girone. Tra le altre le più quotate appaiono Dortmund e Monaco (entrambe però in declino), le veterane Porto e Shakhtar. Giovedì si scioglierà l'enigma dei gironi, poi la parola passerà al campo, a partire dal 18-19 settembre.

