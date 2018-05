â€‹Champions League, dubbio Salah: giocherà la finale durante il Ramadan

Un dettaglio preoccupa i tifosi del Liverpool in vista della finale. La partita si disputerà il 26 maggio, nel pieno del Ramadan (la festività musulmana comincerà il 15 maggio e terminerà il 14 giugno). E, come si sa, in quel periodo i musulmani sono chiamati al digiuno dall’alba al tramonto. I calciatori, ovviamente, non fanno alcuna eccezione. Così il Liverpool dovrà tentare di correre ai ripari: perché Mohamed Salah, Emre Can e Sadio Mane rispetteranno tutti la festività. Esclusa la possibilità di un Ramadan posticipato, va registrato che il compagno di squadra di Salah, Moreno, ha raccontato che l'egiziano si sta allenando al 20% per evitare possibili infortuni.

