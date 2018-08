Roma in seconda fascia grazie al ko del Basilea

Grazie alla sconfitta del Basilea per 0-3 in casa contro i greci del Paok, la Roma entra di diritto nella seconda fascia di Champions League. In vista del sorteggio, evitati per la squadra di Di Francesco i pericoli di big come Manchester United, Tottenham, Porto, Borussia Dortmund, Shakthar, Liverpool o Benfica. A benedire la notizia anche il profilo ufficiale Twitter del club giallorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA