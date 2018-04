Roma, ad Anfield la prima notte per inseguire un sogno

di Ugo Trani

dal nostro inviato LIVERPOOL La maglia bianca, come nella notte dell’unica finale di Coppa dei Campioni del club giallorosso, sollecita il ricordo a chi ne farebbe comunque a meno. È solo quel colore a creare il contatto romantico e al tempo stesso inquietante, 34 anni dopo i rigori dell’Olimpico, anche se Falcao, qualche giorno fa, ha garantito dal suo pulpito divino che la Roma è diventata grande proprio il 30 maggio del 1984. E che da quella sera è arrivata fino a qui. Ad Anfield. Dove in palio non c’è ancora la Coppa. La semifinale d’andata basta, però, per la storia di oggi e di ieri, in attesa della gara di ritorno, il 2 maggio nella Capitale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO