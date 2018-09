Champions, Viktoria Pilsen e Cska pareggiano 2-2. Successi esterni per Bayern e United

Viktoria Pilsen e Cska Mosca 2-2 (2-0) in una partita del gruppo G di Champions League. I gol nel primo tempo, al 29' e 41', di Krmencik, nel secondo tempo al 4' di Chalov e al 50' di Vlasic.



Manchester United batte Young Boys 3-0 (2-0) in una partita del gruppo H di Champions League. I gol nel primo tempo, al 35' e al 44' su rigore di Pogba, nel secondo al 21' di Martial



Olimpique Lione batte Manchester City 2-1 (2-0) in una partita del gruppo F di Champions League. I gol, nel primo tempo, al 26' di Cornet e al 43' di Fekir, nel secondo al 22' di Bernardo.



Bayern Monaco batte Benfica 2-0 (1-0) in una partita del gruppo E di Champions League. Il gol nel primo tempo, al 10', di Lewandoski, nel secondo al 9' di Renato Sanches

© RIPRODUZIONE RISERVATA