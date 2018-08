Chelsea, Kepa e il peso degli 80 milioni: «Parerò anche quelli»

È diventato il portiere più costoso della storia del calcio e adesso Kepa Arrizabalaga, oltre ai tiri degli attaccanti avversari, dovrà parare anche la pressione che inevitabilmente lo accompagnerà vista la clausola milionaria che il Chelsea ha versato al Bilbao per acquistare il suo cartellino. Il diretto interessato però non ci pensa e, nel corso della presentazione oggi a Stamford Bridge, parla solo di «grande passo nella mia carriera. Sono felice di essere qui - ha detto - Certo ho una responsabilità in più per via del prezzo che è è stato pagato per me e cercherò di fare del mio meglio. Io non guardo il prezzo ma so che il Chelsea ha fatto una grande scommessa su di me e cercherò di rispondere alla fiducia che è stata riposta».

