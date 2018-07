Chelsea, Sarri: «Volevo smantellare il Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis»

«Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis». Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di voler smantellare il club azzurro portando i giocatori migliori a Stamford Bridge. «Penso che i giocatori del Chelsea siano fortissimi e devo ringraziare quelli del Napoli, perché se sono qui forse è grazie a loro. Sono felice con i calciatori che abbiamo», aggiunge Sarri in conferenza stampa dopo il successo in amichevole per 1-0 contro il Perth.

© RIPRODUZIONE RISERVATA