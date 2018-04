​Chi vuole sognare in grande deve essere più “cattivo”

di Massimo Caputi

L’Emilia non è terra di conquista. Lo aveva sperimentato la Juventus prima della sosta a Ferrara, lo hanno verificato ieri Napoli e Roma a Reggio Emilia e Bologna. I pari esterni ottenuti da Sarri e Di Francesco non hanno in comune solo il risultato finale ma, in qualche maniera, lo stesso tipo di prestazione. Tanti errori, poca lucidità e scarsa “cattiveria” agonistica. Alla Roma si può addebitare il pensiero (sbagliato) alla sfida con il Barcellona, ma il Napoli come obiettivo ha solo il campionato. La giustificazione che la sosta, con i tanti nazionali in giro per il mondo, abbia riconsegnato agli allenatori giocatori più stanchi di prima è plausibile, ma non basta. La squadra di Di Francesco ben sapeva che Inter e Lazio avrebbero avuto impegni “facili”, e quella di Sarri che quando si lotta con la Juventus non ci si possono concedere distrazioni. L’intreccio settimanale tra recuperi di campionato e coppe europee, renderà ancora più incerta la lotta per i posti Champions. Se Roma e Lazio dovranno gestirsi al meglio con il doppio impegno europeo, prima di affrontarsi fra due domeniche, il derby di Milano, mercoledì, avrà un peso non indifferente. Qualsiasi risultato, anche il pareggio, avrà riflessi pesanti su tutte e quattro le formazioni in lizza. In particolar modo per il Milan che, dopo la sconfitta di Torino, per poter competere ha un solo risultato: la vittoria. Ad impreziosire questo finale di campionato saranno soprattutto gli uomini gol. Immobile e Icardi segnano a ritmi impressionanti duellando per il titolo di capocannoniere, mentre Dzeko è più che mai insostituibile e determinante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA