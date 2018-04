Chiellini accusa i calciatori del Real Madrid: «Avete pagato»

Giorgio Chiellini accusa i calciatori del Real Madrid di aver pagato l'arbitro.





Dopo il discusso rigore che ha consentito a Ronaldo di segnare il gol dell'1-3 che per gli spagnoli significa la qualificazione alla semifinale di Champions league e l'espulsione di Buffon, lo juventino ha accusato gli avversari di aver pagato l'arbitro. In un video si vede il gesto inequivocabile di Chiellini mentre dice: «You pay».«Fa ridere pensare a un designatore italiano che parla di buoni propositi. Stasera il rigore non era nemmeno da Var. Bisogna avere personalità, coscienza ed esperienza, l'arbitro si deve notare di meno. Quando prende certe decisioni deve essere proprio sicuro. Pensiamo che abbiamo battuto il Real Madrid per 3-0, solo un folle poteva pensarci prima della partita. Dentro di noi ci speravamo, l'assenza di Sergio Ramos è stata troppo importante. Stasera potevamo fare più gol», ha poi detto la juventino a Premium sport.

