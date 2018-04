Il Chievo batte la Sampdoria 2-1 e abbandona le paure

di Redazione Sport

Sull'orlo del baratro il Chievo risorge e conquista una vittoria fondamentale sulla strada salvezza. Ancora una volta la Sampdoria lontana da Marassi si dimostra squadra senza grande personalità e dopo un buon primo tempo cede di schianto al ritorno del Chievo. In avvio di gara Maran rinuncia a Birsa e torna all'antico con il 4-4-2. Stepinski e Inglese punte, Giaccherini e Depaoli invece agiscono sugli esterni. Giampaolo invece si affida a Quagliarella e Zapata, con Caprari alle loro spalle. L'approccio alla gara, infatti, è favorevole ai blucerchiati. Forse i giallobu veneti sentono troppo l'importanza del risultato perchè appaiono contratti. Caprari è ispirato e costruisce una grande occasione sulla quale Sorrentino è pronto. Anche Quagliarella ha la sua bella opportunità e il Chievo appare timoroso. Un atteggiamento che punisce, giustamente, gli uomini di Maran che vanno sotto. Forse Orsato e troppo severo nel punire il contatto tra Gobbi e Zapata, ma, rigore a parte, il vantaggio doriano è frutto della superiorità territoriale della squadra ligure.



Anzi, una volta sotto, il Chievo continua a balbettare, la Sampdoria non corre rischi e chiude con merito avanti. Nella ripresa, almeno inizialmente, non cambia molto. La gara si mantiene su ritmi accettabili ma quando le squadre attaccano sembrano essere i blucerchiati i più pericolosi. Serve una scossa, una giocata ai gialloblu. E arriva. La Sampdoria a destra si lascia sorprendere dall'affondo di Giaccherini. L'ex nazionale lavora un pallone sopraffino e serve sulla testa un gran assist per Castro che firma il pareggio. È da lì che la gara cambia spartito. Nonostante Giampaolo inserisca forze fresche la Sampdoria esce dalla partita e il Chievo si accende. Con un pizzico di fortuna costruisce il gol vittoria. Il tiro cross di Hetemaj è sporcato dal movimento di Inglese che non tocca il pallone ma inganna Viviano. Nel finale la firma del successo veneto è tutto della vecchia guardia. Se la rete del sorpasso la sigla Hetemaj, cementa la vittoria una grande parata di Sorrentino su Alvarez. Per il Chievo un successo di fondamentale importanza, per la Sampdoria ancora una bocciatura in trasferta.

