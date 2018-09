Chievo, D'Anna: «La Roma lascia spazi, ne dobbiamo approfittare»

di Redazione Sport

Ecco le parole del tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, alla vigilia della sfida contro la Roma. "Il problema che gravava sulla società ha influito sul mercato e sulla formazione della rosa, ma non mi spaventa nulla. Ne usciremo fortificati. Siamo nati per soffrire, lo abbiamo sempre fatto ottenendo risultati. Quest’anno rispetto agli anni scorsi dovremo soffrire dall’inizio. Ci dobbiamo calare in questa situazione e combattere. Dobbiamo togliere i timori come successo contro la partita con l’Empoli. Dobbiamo essere bravi a chiudere le linee di passaggio ed essere bravi nella gestione e propositivi. La Roma è una squadra che attacca in 7-8 e qualche spazio lo concede. Noi dobbiamo essere bravi a coprire e poi a sfruttare quello che ci lasceranno. La linea difensiva è il reparto che ha avuto più cambi e più infortuni, lavoriamo cercando un pensiero unico. La solidità si trova lavorando bene di reparto”.

