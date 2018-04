Chievo, l'allenatore Maran esonerato dopo la sconfitta contro la Roma

Il Chievo Verona ha esonerato il tecnico Rolando Maran, dopo la sconfitta di ieri con la Roma, per 4-1. La comunicazione ufficiale è stata data oggi dal club gialloblù, che ringrazia Maran «per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale». La panchina è stata affidata a Lorenzo D'Anna, fin qui allenatore della Primavera. Maran era stato protagonista di tre salvezze in Serie A del Chievo, arricchite da un 9/o posto nel 2015/16, con 50 punti in classifica.

