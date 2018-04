Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone, dalle 18.30 La Diretta

Chievo-Sassuolo: Chievo e Sassuolo si affrontano oggi al Bentegodi in una partita di capitale importanza per entrambe le formazioni, che hanno fame di punti per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica. I veneti vengono dalla fondamentale vittoria in rimonta contro la Sampdoria che ha portato la squadra di Maran a +4 dal quartultimo posto, mentre i neroverdi hanno strappato un punticino d'orgoglio al Napoli salendo a quota 28, al pari proprio del ChievoVerona. SEGUI LA DIRETTA



Torino-Crotone: Il Torino, dopo la netta vittoria della Sardegna Arena, torna a giocare tra le mura amiche ed ospita il Crotone. Il tecnico Walter Mazzarri chiede ai suoi un pronto riscatto dopo l'ultima sconfitta interna contro la Fiorentina; l'altro Walter, vale a dire Zenga, pretende dai ragazzi della propria squadra di rimediare alle ultime due sconfitte contro Roma e Fiorentina che hanno permesso alla SPAL di operare il sorpasso e spingere i calabresi al terzultimo posto. SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA