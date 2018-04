Chievo-Torino alle 18 La Diretta Mazzarri cerca conferme

Chievo e Torino si affrontano a Marassi: i veronesi, reduci dalla sconfitta del San Paolo contro il Napoli maturata nei minuti di recupero, hanno disperato bisogno di punti per non farsi coinvolgere nel vivo della lotta per non retrocedere, mentre i granata vogliono proseguire sulla buona strada dopo l'affermazione sull'Inter nella partita di domenica scorsa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO: -

TORINO: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA