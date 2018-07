di Nicola Gentile

Pillole di mercato per le squadre di Promozione, che iniziano a formare le squadre in vista della nuova stagione calcistica. La Maglianese piazza un bel colpo, ottenendo il sì (per il momento verbale) di Alessio Migliorati, che ha vestito la maglia del Selci e che ha un passato nella Valle del Tevere, in Eccellenza. Movimenti anche per la Monti Cimini, che sta per tesserare Alessandro Paolessi, che torna in Promozione dopo aver assaporato l'Eccellenza con il Ronciglione. Arriva invece dal Monterosi il 2000 in età di Lega, che risponde al nome di Alessandro Raffi. Fa il percorso inverso di Paolessi, invece, Chirieletti, che dalla Polisportiva Monti Cimini si trasferisce al Ronciglione. Dallo United va via Tiziano Salvatori, che sposa il progetto JFC Civita Castellana (subalterna della Flaminia) in Prima Categoria.

