Chiti, lasciata la Vis Artena. Adesso si prospetta il ritorno nell'Audace

di Nicola Gentile

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Audace. Il "piccolo Diavolo" , al secolo Tommaso Chiti, potrebbe essere il rinforzo che farebbe la felicità del tecnico Di Rocco. Il giovane centrocampista, dopo aver effettuato la preparazione con la Vis artena, per motivi personali ha scelto di non proseguire l'avventura in maglia rossoverde. L'idea, dunque, sarebbe quella di poter conciliare il calcio con la vita quotidiana senza grandi stress o impegno. Da qui, l'idea di tornare a vestirte la maglia dell'Audace, con la quale ha ottenuto diverse soddisfazioni e gratificazioni.

