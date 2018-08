Cimini, partenza senza trionfalismi, il flop di un anno fa ancora brucia

di Ugo Baldi

La Polisportiva Monti Cimini, ha riacceso i motori. La squadra giallonera retrocessa la scorsa stagione dall’Eccellenza riparte dalla Promozione. Da Andreoli a Nencione, passando per Balletti e Mecarelli, al raduno precampionato si sono presenti in venticinque (due gli assenti giustificati, Fioretti e Rosati). Sul manto erboso del “Comunale” di Vignanello per il d-day cimino si propongono coi “vecchi” anche il confermato Di Battista e con lui i nuovi Ergottino, Faina, Paolessi, Piergentili, Provinciali e Zhar oltre alla nouvelle vague del sodalizio gestito dal triumvirato Pecci-Patrizi-Torroni, ovvero elementi delle juniores guidate da Sergi e Feriozzi aggregati ai “grandi”. Non è certo roboante la partenza come quello di dodici mesi fa lo start up della Polisportiva Monti Cimini:« Abbiamo capito – hanno detto i dirigenti - che non sempre i nomi fanno lo squadrone. Insomma si riparte, profilo basso per rispetto verso la tifoseria dopo le fanfare dell'anno scorso e con la voglia di far riavvicinare la gente allo stadio fantasticando di vedere nell'ordine bel gioco, risultati e soprattutto uomini che escono dal campo con la maglia sudata».

Nuovo l'allenatore, Camillucci, suo l'intervento preallenamento in cui ha fissato i paletti della stagione, al quale sono seguite le parole del patron Torroni e del presidente Pecci, testimoni oculari i due accompagnatori storici della prima squadra, Crocesanta e Mattioli, oltre al team manager Calidori, ai dirigenti Pandimiglio e Toni e ovviamente il direttore tecnico Patrizi. Nuovo anche il preparatore dei portieri, Gizzi, che ha voluto subito “a terra” i suoi portieri, altro che inizio soft per gli estremi difensori. Giovedi a Orvieto è prevista la prima amichevole, venerdi a Soriano nel Cimino la presentazione ufficiale del club.



