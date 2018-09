di Emiliano Papillo

Stagione 2018-2019 al via domani per Arce, Insieme Ausonia, Morolo e Sora che parteciperanno al campionato regionale di Eccellenza, girone B. L'Arce del tecnico Stefano Campolo riceverà a Ceprano alle ore 11 l'Itri. Una gara non facile per i gialloblù ciociari che hanno disputato un ottimo pre campionato e puntano a disputare un buon campionato avendo come obiettivo minimo la salvezza anticipata. L'Arce giocherà le gare casalinghe a Ceprano in attesa che i lavori allo stadio di Arce per realizzare il manto in sintetico vengano completati. Probabile che Campolo si affidi subito al tridente d'attacco composto da D'Alessandris, Buonanno e Pintori.



Esordio casalingo mattutino anche per l'Insieme Ausonia del confermato tecnico Roberto Gioia che alle 11 riceverà la visita della Vigor Perconti. L'Ausonia punta subito ai tre punti per partire con il piede giusto e dimostrare di voler essere protagonista. La compagine del cassinate guidata dal presidente Alessandro Anelli vuole giocarsi le sue carte per la promozione in serie D. Per quanto riguarda la formazione sicura la presenza degli attaccanti Ioio e Ciro Corrado dall'inizio. Potrebbero essere affiancati da Luigi Gioia.



La neopromossa Sora del confermato tecnico Antonio Tersigni riceverà invece la visita del Nettuno. Si giocherà alle ore 16 al Tomei. Il Sora è una neopromossa ed affronta una squadra giovane con alcune buone individualità d'esperienza nel reparto arretrato. Mancherà il capitano Mirko Tomei squalificato. la fascia di capitano andrà a GIuseppe Pagnani.



Unica compagine ciociara a giocare in trasferta è il Morolo di mister Mirko Granieri che andrà sul campo del Latina Sermoneta, squadra con ottimi giovani che punta alle posizioni di vertice. Il Morolo dovrà rinunciare all'attaccante argentino Victor Gomez. Il transfert dall'Argentina non è ancora arrivato. Probabile lo schieramento in attacco dall'inizio di Tommaso Pazienza supportato da Marco Castellano. Il Morolo punta ad iniziare bene la stagione per raggiungere quanto prima l'obiettivo della salvezza.

