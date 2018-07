di Emiliano Papillo

E' iniziata questo pomeriggio al Tintisona di Paliano la stagione 2018-2019 del Città di Anagni, che partecipa al campionato di serie D dopo la strepitosa vittoria dello scorso torneo di Eccellenza regionale. Ci si allenerà al Tintisona di Paliano con una seduta giornaliera fino a giovedì quandò ci sarà anche una amichevole in famiglia. Poi da venerdì al 13 agosto doppia seduta di allenamenti mattina e pomeriggio agli ordini del neo allenatore Manolo Liberati. Previste amichevoli con il Paliano ed il Morolo.



Sono 24 i ragazzi convocati da mister Liberati ai quali sono stati aggregati anche alcuni giovani in prova. Questa la lista completa: Stancampiano, Dolce, Pappalardo, Contucci, Pralini, Lustrissimi, Tataranno, La Terra, Stazi, Flamini, Gragnoli, Tarquinio, Sili, Naplone, Villani, Fischetti, Pompili, Giorgi, Lleshi, Di Giovanni, Galvanio, Di Vico, Neccia, Arduini. Di essi ben 12 sono nuovi: Stancampiano, Contucci, Tataranno, La Terra, Gragnoli, Sili, Naplone, Fischetti, Pompili, Di Giovanni, Galvanio, Di Vico.



Gli ultimi tre arrivi in ordine di tempo sono Giacomo La Terra, 21 anni, trequartista ex Anzio, anagnino doc, Yuri Naplone, difensore di 18 anni ex Gubbio e Samuele Pompili, 18 anni ex Nuova Tor Tre Teste. Proprio per La Terra, anagnino si tratta di un giorno speciale.



«Sono anagnino essendo nato qui il 6 marzo 1997. Ho iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile della Roma fino al primo anno Allievi. Poi sono passato agli Allievi del Latina, In Eccellenza con l'Audace Empolitana, due anni in D con l'Albalonga e l'ultima stagione ad Anzio. Oggi inizia per me il quarto campionato in serie D- ha spiegato Giacomo La Terra- Per me è un piacere ed un orgoglio far parte di questa squadra, la squadra della mia città. L'interesse della società verso di me ha facilitato la scelta».



«Con il massimo dell'impegno cercherem,o di raggiun gere gli obiettivi di squadra che sono principalmente quelli di conservare la categoria. Personalmente spero di fare bene, giocare con continuità conquistando la fiducia deòl mister, e fare qualche goal. Spero perchè no di salire di categoria con l'Anagni- ha aggiunto La Terra- Sono un trequartista o mezzala, ma posso fare anche l'esterno d'attacco. Di media faccio 3/4 goal a stagione, ma punto a farne di piu'. Il fatto di essere anagnino mi responsabilizza ancora di piu'. Darò il massimo per questa maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA