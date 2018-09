di Emiliano Papillo

Altri quattro colpi di mercato per il Città di Anagni Calcio che dopo la sconfitta per 2-1 nella prima giornata del campionato di serie D sul campo dell'Albalonga, vuole subito riscattarsi. Nella giornata di oggi sono stati annunciati gli arrivi di Leonardo Garau, 19 anni, trequartista ex Lucchese Liberats, di Simone Maroncelli, 17 anni ex Frosinone ed Ascoli, di Matteo Garufi, 18 anni esterno ex Prato e di Umberto Spinazzola, 19 anni ex Triestina. Si tratta di quattro giocatori che la società seguiva già da qualche settimana e che ha avuto in prova per alcuni giorni. Hanno convinto lo staff tecnico e la dirigenza che ha deciso di ingaggiarli ed investire su di essi.



I quattro nuovi acquisti si sono messi subito a disposizione di mister Manolo Liberati e saranno utili per infoltire la rosa in vista anche del doppio impegno casalingo, il 23 settembre contro l'Anzio ed il 26 settembre contro il Cassino. Entrambe le gare si giocheranno al Caslini di Colleferro. I quattro, tutti giovani di belle speranze possono essere impiegati anche nella Juniores Nazionale.



«Si tratta di quattro giocatori che seguivamo da tempo e che in pratica completano la rosa portandola a 25 elementi- spiega il dg del Città di Anagni, Marco Galante- ora puntiamo al doppio confronto casalingo dove vogliamo ottenere il massimo dei punti. Non andrà via alcun giocatore».



Per quanto riguarda la gara di domenica prossima mancherà La Rosa squalificato. Potrebbe essere sostituito nel ruolo di laterale sinistro da Galvanio. In avanti certa la conferma per Luca Di Giovanni e Daniele Gragnoli che potrebbero essere affiancati da Emanuele Capuano.

