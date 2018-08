di Emiliano Papillo

Francesco D'Orsi, 21 anni, centrocampista, ex Primavera della Ternana e Fano in Lega Pro è un nuovo giocatore del Città di Anagni, la compagine ciociara, neopromossa in serie D. Formatosi calcisticamente nel Tor Tre Teste ha avuto una piccola parentesi al Delle Vittorie per poi passare quattro stagioni alla Lodigiani ed infine alla Primavera della Ternana. Un rinforzo importante per mister Manolo Liberati che ieri ha potuto abbracciare anche l'altro centrocampista Emanuele Colarieti ex Primavera del Cagliari. Lasciati liberi Naplone e Fischetti che avranno così modo di giocare di piu' in altri lidi. Domenica il Città di Anagni debutterà nella Coppa Italia Dilettanti alle 16 ricevendo al Nando Marocco di Morolo l'Isernia. Il ds anagnino, Diego Tomassi fa il punto della situazione.



«D'Orsi è un giocatore che ha voluto fortemente il mister Liberati. Ho avuto modo di seguirlo questa estate mentre era in ritiro con il Fano formazione di Lega Pro ed apprezzato la sua dinamicità e duttilità- ga spiegato Tomassi- può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo. In questo periodo ci sono stati tanti movimenti in entrata ed in uscita. Abbiamo preferito valutare bene i giocatori in modo da non correre ai ripari a campionato iniziato. Abbiamo puntato molto sui giovani pensiamo infatti che non sono il futuro ma il presente e con il lavoro questi ragazzi ci potranno dare grandi soddisfazioni perchè in passato hanno dimostrato di avere stoffa».



«Per quanto riguarda il mercato- ha aggiunto Tomassi- abbiamo dei ragazzi che manderemo a fare esperienza in Eccellenza o Promozione e vedremo strada facendo il da farsi. Ormai non vediamo l'ora di giocare. E' dal 23 luglio che i ragazzi si allenano vogliamo testarci per capire il nostro stato di preparazione. Siamo una squadra nuova, abbiamo ancora boisogno di lavoro e di tempo, però arrivano segnali positivi dal campo. Vedo tanta voglia di fare e di dimostrare. Puntiamo a vincere ogni partita per arrivare il prima posisbile alla salvezza. E' questo il nostro obiettivo. La piazza in questi ultimi anni è stata abituata ad altro ma come neopromossa proveremo a dare filo da torcere a tutte».



«Scommetto sulla squadra, sul collettivo- ha concluso Tomassi- non su un singolo giocatore. Tutti saranno utili ed importanti in questa squadra».

