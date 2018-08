di Emiliano Papillo

Nuovo colpo di mercato per il Città di Anagni Calcio che nella giornata odierna ha concluso l'ingaggio di Emanuele Capuano, 21 anni, attaccante esterno ex Crema Calcio con un passato in Lega Pro nell'Unicusano Fondi e prima ancora ex Primavera della Lazio. Un giocatore importante capace anche da esterno di realizzare un buon bottino di goal. Una freccia in piu' per mister Manolo Liberati a sole 48 ore dall'esordio nel turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti contro l'Isernia. E' stata una settimana di fuoco sul fronte mercato per gli anagnini che hanno completato ben cinque operazioni in entrata: il centrale difensivo Ancinelli, l'esterno di difesa La Rosa, i centrocampisti Colarieti e D'Orsi ed ora l'attaccante esterno Capuano.



«Abbiamo completato il reparto offensivo- ha spiegato Diego Tomassi, ds dell'Anagni- Capuano è un ottimo esterno che può essere disponibile già domenica nella gara di Coppa Italia contro l'Isernia».



Contro i molisani si giocherà alle 16 al Nando Marocco di Morolo, impianto scelto dagli anagnini per le gare casalinghe almeno fino al termine del girone di andata del campionato di serie D. Il turno è a gara unica. Chi vince passa il turno ed affronta il 2 settembre il Cassino in trasferta.

Liberati avrà tutta la rosa a disposizione.

