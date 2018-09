di Emiliano Papillo

Partenza in salita nel campionato nazionale di serie D per la neopromossa Città di Anagni di mister Manolo Liberati che nelle prime cinque giornate affronterà altrettante squadre favorite alla vittoria finale del campionato. Si parte il 16 settembre con la trasferta sul campo dell'Albalonga, poi esordio casalingo il 23 contro l'Anzio e subito mercoledì 26 settembre turno infrasettimanale con derby casalingo contro il Cassino al quale seguirà il 30 settembre la difficilissima trasferta ad Avellino. Il 7 ottobre gara casalinga contro l'Atletico, compagine laziale ed il 14 ottobre prima trasferta in Sardegna contro il Lanusei. Saranno ben sette da settembre ad aprile i turni infrasettimanali con pochissime domeniche di riposo, il 10 marzo 2019 ed il 21 aprile 2019. Un tour de force da adesso al 5 maggio 2019 giorno dell'ultima gara a Ladispoli ben 38 gare. Malgrado l'inizio sicuramente difficile c'è voglia di iniziare in casa anagnina.



«La squadra è ormai al lavoro dal 23 luglio. Tutti avevamo impostato la preparazione per iniziare il campionato il 2 settembre, poi per ritardi vari è stato spostato al 16 quindi bisognerà vedere come ci arriviamo- ha spiegato il dg del Città di Anagni, Marco Galante- il nostro calendario è durissimo, ma un po' ce l'aspettavamo visto che si dovranno giocare 38 gare in meno di otto mesi. Tanti turni infrasettimanali saranno un handicap soprattutto quando si andrà in Sardegna. Ad esempio ad ottobre giocheremo il 24 a Sassari e poi il 28 in casa con il Monterosi e ad Aprile giocheremo il 14 in casa con la Lupa Roma ed il 18 in Sardegna. Per i ritardi era preventivabile un calendario difficile».



«Avere le favorite nelle prime giornate può essere un vantaggio- ha aggiunto Marco Galante, ma bisognerà vedere il tipo di preparazione. Una cosa è certa, dopo due mesi vogliamo misurarci con questa categoria. Per le tante gare ravvicinate e l'alto numero di partite serviranno anche rose ampie. Noi siamo a 25-26 penso siamo completi». Per le gare casalinghe non appare piu' scontato il Nando Marocco di Morolo. Tornano in ballo il Tintisona di Paliano che rischia però il porte chiuse o il Caslini di Colleferro. Domani amichevole a Fiumicino, sabato a Palino contro l'Agnonese, formazioni di serie D.

