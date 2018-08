Tutto pronto in casa del Città di Anagni per l'esordio ufficiale nella stagione 2018-2019. Domenica pomeriggio (ore 16) al Nando Marocco di Morolo gli anagnini affronteranno l'Isernia per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti di serie D. E' un turno con gara secca. Chi vince affronterà sempre in gara unica al turno successivo il Cassino che domani giocherà (17,30) in amichevole al Salveti contro il Suio Castelforte che milita in Promozione.



L'Anagni affronterà l'Isernia in casa anche se, a causa dell'indisponibilità del Roberto del Bianco di Anagni sul quale sono in programma lavori per trasformare il manto in sintetico, si giocherà a Morolo. Il Nando Marocco dovrebbe ospitare le gare casalinghe degli anagnini almeno fino al termine del girone di andata del campionato di serie D. Gli allenamenti si svolgeranno invece al Tintisona di Paliano che però non è omologato per ospitare gare di quarta serie.



«L'Isernia è una squadra con giocatori molto esperti e di categoria, allenata da un tecnico molto valido come Silva - spiega Diego Tommasi - In squadra hanno anche l'ex Frosinone Frabotta. Noi ci teniamo molto a ben figurare ed a passare il turno. Siamo al lavoro dal 23 luglio e siamo anche curiosi di capire a che punto siamo. Per quanto riguarda il mercato Colarieti è un giovane molto promettente puntiamo molto su di lui. Un ritorno dell'attaccante Federici? Vedremo, la prossima settimana sarà decisiva. Ci saranno anche delle uscite. Vedremo di completare la squadra nei posti mancanti. Pensiamo di aver lavorato bene, siamo fiduciosi»

La società ha intanto chiuso un importante colpo in entrata. Si tratta del talento di centrocampo Emanuele Colarieti, 19enne romano, ex Latina, che ha totalizzato una presenza in B e giocatio nella Primavera del Cagliari. La prossima settimana sono attesi i gironi con calendari della serie D. Salvo colpi di scena Città di Anagni e Cassino dovrebbero capitare nello stesso girone con le sarde.

