di Emiliano Papillo

Continua senza sosta la preparazione del Città di Anagni al prossimo campionato nazionale di serie D. La compagine della Città dei Papi da tre giorni suda presso gli impianti del Tintisona di Paliano agli ordini del tecnico Manolo Liberati e del suo staff. Domani tutti i presenti, 24 convocati piu' alcuni ragazzi in prova sosterranno una prima gara amichevole in famiglia. Da venerdì doppia seduta di allenamenti, mattina e pomeriggio fino al 13 agosto.

Oggi è stato ufficializzato Luca GIorgi, esterno d'attacco di 19 anni ex tra le altri di Aprilia, L'Aquila e Fondi, nell'ultima stagione in Eccellenza con l'Atletico Vescovio maglia con la quale ha realizzato il goal salvezza nei playout contro il Boreale. Faceva parte già dei 24 convocati. Con Giorgi salgono a 13 i volti nuovi degli anagnini che non hanno ancora chiuso il mercato e cercano un difensore centrale.



Intanto dal ritiro di Paliano, uno degli elementi piu' attesi, il confermato centrocampista Renato Lustrissimi, ex Viterbese in C2 e serie D, 29 anni, fornisce le prime impressioni al Messaggero.



«Questi primi giorni li giudico molto positivi. Si sta già formando un buon gruppo. Non conoscevo mister Liberati e debbo dire- ha spiegato Lustrissimi- mi ha fatto una ottima impressione. Sta gradualmente facendici fare la parte atletica iniziando però ad insegnarci la sua visione del calcio. Quello che mi ha colpito maggiormente è il fatto che cura ogni aspetto del calcio, è preparato ed ha grande voglia».



«E' troppo presto per dare giudizi- ha aggiunto Lustrissimi- ma vedo da parte di tutti una gran voglia di lavorare e fare bene. Ci sono molti volti nuovi, ma si stanno integrando vedremo con le prime amichevoli a che livello saremo. Ci stiamo integrando bene penso che possiamo fare un buon campionato. La società è seria ed ambiziosa non è abituata ad accontentarsi. Credo posiamo disputare un buon campionato. Io capitanop? Vedremo, certo sarebbe bellisismo e sarei molto felice. Ma è una scelta che spetta al mister. Sono s disposizione, la fascia mi responsabilizzerebbe ancora di piu'. Sono pronto a dare tutto per questa maglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA