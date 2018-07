di Emiliano Papillo

Lo scorso anno è stato tra i giovani migliori dell'intero campionato di Eccellenza laziale tanto da essere piu' volte selezionato per le rappresentative nazionali di categoria. In 14 presenze di campionato ha realizzato 4 reti risultando spesso decisivo per la vittoria finale del campionato del Città di Anagni di mister Fabio Gerli. Convocato in prima squadra un po' a sorpresa dal tecnico frusinate, che allenava gli anagnini lo scorso anno, fu mandato in campo nel novembre 2017. Non tradì le attese andando subito in rete. Stiamo parlando di Domenico Stazi, 18 anni, laterale di centrocampo del Città di Anagni con il vizietto del goal.



Stazi si racconta in esclusiva al Messaggero.

«Ho fatto tutte le giovanili nell'Anagni calcio riuscendo a debuttare in prima squadra nel novembre 2017- ha spiegato Stazi- da allora 14 presenze e 4 goal. Sono contento di essere rimasto ad Anagni, era la mia volontà. Mi sto trovando benissimo con tutti i miei nuovi compagni e con il mister Liberati. Sono convinto che mi può insegnare tantissimo».



«Proposte dalla Lega Pro? Si le ho avute non lo nego- ha aggiunto Stazi- ma preferisco non parlarne, il professionismo può attendere. Ho solo 18 anni. Ad Anagni ripeto sto benissimo. Poi sarà il mio primo anno in serie D voglio mettermi alla prova. Il mister mi sta provando in vari ruoli, anche in mezzo al campo o da esterno come lo scorso anno. Mi trovo bene in entrambi i ruoli anche se debbo migliorare moltissimo. Anagni è la mia città sto trovando un ambiente ideale dove si può fare bene»



«Le convocazioni nelle rappresentantative giovanili? Sicuramente fanno bene alla crescita di ogni ragazzo e sono motivo d'orgoglio, significa qualcuno capace che ti stima. Anche con le rappresentative- ha incalzato il baby Stazi- punto a fare bene e migliorarmi. Ora nella mia testa c'è solo l'Anagni. Abbiamo fatto due amichevoli ed ho visto già una squadra molto pimpante. Il mister è bravisimo ci sta inseganndo molto cercando di mettere in pratica le sue idee calcistiche molto interessanti. Mi è piaciuto già il primo giorno. Si è già formato un bel gruppo e questa è già una cosa molto importante».



«Mi aspetto sicuramente una stagione molto dura perchè per me comunque è il primo anno di serie D, ma mi impegnerò molto per fare bene e per dare un grande aiuto alla squadra- ha concluso Stazi- ci sono i presupposti per fare un buon campionato».

