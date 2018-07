di Emiliano Papillo

Daniele Gragnoli, romano, 24 anni, è il nuovo attaccante del Città di Anagni Calcio, neopromosso in serie D. Avrà il non facile compito di far dimenticare Francesco Cardinali, 15 goal nello scorso campionato in Eccellenza in maglia biancorossa, idolo della tifoseria ed aagnino doc. Cardinali per motivi familiari e lavorativi è sceso di categoria andando a giocare in Promozione all'Anitrella.



Gragnoli si racconta in esclusiva al Messaggero.



«Calcisticamente sono cresciuto nell'Ascoli dove sono stato per sei stagioni dai giovanisismi nazionali fino alla serie B dove ho esordito. Purtroppo poi c'è stata la retrocessione. Sono rimasto in Lega Pro- ha spiegato Gragnoli- collezionando una ventina di partite. Proprio il periodo ad Ascoli finora è stato il momento piu' bello della mia carriera. Esordire in serie B è stato fantastico. Poi sono stato a Parma ma li c'è stato il fallimento della società».



«Il fallimento del Parma è stato in aspettato e traumatico- ha aggiunto Gragnoli- in pratica ho dovuto ricominciare da zero la mia carriera calcistica. Sono ripartito dalla serie D dove lo scorso anno a Pigneto ho collezionato 32 presenze con 9 reti raggiungendo la finale playoff. Ho scelto Anagni perchè è una società seria che mi ha voluto fortemente. Qui voglio fare bene e dimostrare tutto il mio valore. Dal professionismo di qualche anno fa alla serie D di oggi c'è differenza, ma voglio rimettermi in gioco e dare tutto».



«Ancora dobbiamo iniziare la preparazione - ha concluso il neo bomber del Città di Anagni - ma mi sto informando e credo si stia creando un buon gruppo che può fare bene a prescincdere dal girone dove saremo inseriti. La squadra può stare in altoi, farò di tutto per realizzare piu' goal possibili ed impegnarmi per questa maglia prestigiosa».

